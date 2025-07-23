Путин разрешил использовать конфискат для одной цели Немаркированный конфискат в России будут использовать для гуманитарной помощи

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Российской Федерации разрешается использование конфискованных немаркированных товаров для гуманитарных целей, следует из данных официального портала правовой информации. Полномочия по распределению таких товаров возложены на Росимущество. Законодательные изменения вступят в силу через 90 дней после официального опубликования.

Согласно новым положениям, продукция, изъятая по судебному решению из-за отсутствия обязательной маркировки, будет направляться для помощи пострадавшим при военных конфликтах, стихийных бедствиях или техногенных катастрофах. Данная норма не касается алкогольной продукции, табачных изделий, парфюмерии, косметики и спиртосодержащих лекарственных препаратов.

До этого стало известно, что в России расширяют систему цифровой маркировки «Честный знак» на новые категории товаров. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, с 1 сентября текущего года обязательной маркировке подлежат игрушки, кондитерские изделия, чай и растворимые напитки.