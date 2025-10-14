Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Этот салат стал для меня настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Меня подкупила его простота и гармоничное сочетание знакомых с детства вкусов. Теперь это мой надежный вариант, когда гости на пороге или просто не хочется долго стоять у плиты.

Для салата мне нужно: 5 вареных яиц, 2 плавленых сырка, 1 банка зеленого горошка, пучок зеленого лука, немного укропа и 4 столовые ложки майонеза. Яйца я варю вкрутую, охлаждаю и мелко нарезаю. Плавленые сырки натираю на крупной терке — так они лучше смешиваются с другими ингредиентами.

Горошек откидываю на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Зеленый лук и укроп мелко рублю. Все компоненты соединяю в глубокой миске, заправляю майонезом и слегка подсаливаю. Аккуратно перемешиваю и даю настояться в холодильнике 10-15 минут. Салат получается нежным, сочным и очень насыщенным по вкусу.

