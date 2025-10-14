Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Попробуйте приготовить невероятно ароматное блюдо — курицу по-капитански без майонеза. Получается вкуснее мяса по-французски и даже с куриной грудкой будет сочно!

Вкус блюда получается потрясающе гармоничным: нежная курица и мягкий картофель пропитываются соком помидоров и ароматом лука, сметана делает текстуру бархатистой, а сырная корочка добавляет пикантной хрустящей нотки.

Вам понадобится: 4 картофелины, 2 куриные грудки, 1 крупная луковица, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 180 г сметаны, соль и специи по вкусу. Картофель нарежьте тонкими колечками и выложите первым слоем на смазанный маслом противень, посолите. Куриную грудку нарежьте пластинами, лук — полукольцами. Распределите курицу и лук поверх картошки. Равномерно смажьте все сметаной. Сверху уложите кружочки помидоров и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 35-40 минут до мягкости картофеля и аппетитной золотистой корочки на сыре.

Таким ужином можно с легкостью накормить всю семью. Попробуйте, и приготовите его еще не раз.

