Шикарный салат без варки за 5 минут — все смешал, и готово: обалденное сочетание копченой курицы и овощей! Этот салат станет вашим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних хлопот! Идеальный вариант для легкого ужина или внезапного визита гостей — готовится мгновенно, но исчезает со стола еще быстрее.
Ингредиенты
- Курица копченая — 1 грудка (200 г)
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Морковь — 1 шт. (средняя)
- Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
- Сметана — 1 ст. л.
- Майонез — 0,5 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Огурцы и болгарский перец нарежьте соломкой, морковь натрите на корейской терке. Копченую курицу отделите от кости и нарежьте тонкими ломтиками. С кукурузы слейте жидкость.
- Для соуса смешайте сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, украсив свежей зеленью.
