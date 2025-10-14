Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:00

Шикарный салат без варки за 5 минут — все смешал, и готово: обалденное сочетание копченой курицы и овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шикарный салат без варки за 5 минут — все смешал, и готово: обалденное сочетание копченой курицы и овощей! Этот салат станет вашим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних хлопот! Идеальный вариант для легкого ужина или внезапного визита гостей — готовится мгновенно, но исчезает со стола еще быстрее.

Ингредиенты

  • Курица копченая — 1 грудка (200 г)
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт. (средняя)
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Майонез — 0,5 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Огурцы и болгарский перец нарежьте соломкой, морковь натрите на корейской терке. Копченую курицу отделите от кости и нарежьте тонкими ломтиками. С кукурузы слейте жидкость.
  2. Для соуса смешайте сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

курица
овощи
простой рецепт
салат
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
