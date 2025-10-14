Шикарный салат без варки за 5 минут — все смешал, и готово: обалденное сочетание копченой курицы и овощей

Шикарный салат без варки за 5 минут — все смешал, и готово: обалденное сочетание копченой курицы и овощей! Этот салат станет вашим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних хлопот! Идеальный вариант для легкого ужина или внезапного визита гостей — готовится мгновенно, но исчезает со стола еще быстрее.

Ингредиенты

Курица копченая — 1 грудка (200 г)

Огурцы свежие — 2 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Морковь — 1 шт. (средняя)

Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)

Сметана — 1 ст. л.

Майонез — 0,5 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Огурцы и болгарский перец нарежьте соломкой, морковь натрите на корейской терке. Копченую курицу отделите от кости и нарежьте тонкими ломтиками. С кукурузы слейте жидкость. Для соуса смешайте сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, украсив свежей зеленью.

