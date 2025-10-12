Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:00

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть в осенней кутерьме, когда сад готовится ко сну, особое волшебство — сеять цветы в почти промерзшую землю. Это своего рода акт доверия природе, закладка маленькой тайны, разгадка которой случится лишь следующей весной. Идеальный кандидат для такого ритуала — василек однолетний. Это растение — настоящая находка для тех, кто ценит в саду не только красоту, но и простоту. Его можно сеять в октябре — ноябре, буквально в бороздки, припорошенные первым снежком. Семенам не страшны морозы; они надежно укрыты снежным одеялом и пройдут естественную стратификацию, чтобы с первым теплом дружно и мощно тронуться в рост.

Технология подзимнего посева проста до гениальности. Дождитесь, когда почва немного подмерзнет, и подготовьте для посева неглубокие бороздки. Разложите семена немного гуще, чем при весеннем посеве, ведь часть из них может не пережить зиму. Присыпьте их заранее заготовленной сухой землей или компостом и слегка уплотните. Вот и все! Никакого полива, укрытия или иных хлопот. Природа все сделает сама. Весной вас ждет удивительное зрелище: из-под сходящего снега покажутся крепкие, закаленные всходы. Эти васильки будут невероятно сильными, закаленными и зацветут гораздо раньше своих весенних собратьев. Они превратят солнечную клумбу в сине-лазоревое пятно, не требуя почти никакого ухода, кроме восхищенного взгляда. Этот способ идеален для «ленивых» садоводов, мечтающих о ярком, по-настоящему деревенском и очаровательном саде.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Супер-пышные яблочно-творожные бублики к чаю! Вкусненько и просто — быстрый рецепт
Общество
Супер-пышные яблочно-творожные бублики к чаю! Вкусненько и просто — быстрый рецепт
Завтрак из 2 яиц и горстки муки — вкуснейшие яичные лепешки на сковороде. Быстрый рецепт завтрака за 5 минут
Общество
Завтрак из 2 яиц и горстки муки — вкуснейшие яичные лепешки на сковороде. Быстрый рецепт завтрака за 5 минут
Алые шапки, которые не требуют ухода. Посадите в октябре и весной скажете спасибо
Общество
Алые шапки, которые не требуют ухода. Посадите в октябре и весной скажете спасибо
Снежное облако для вашего сада: этот многолетник выживет в мороз и засуху и будет цвести 3 месяца
Общество
Снежное облако для вашего сада: этот многолетник выживет в мороз и засуху и будет цвести 3 месяца
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
Общество
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
рецепты
многолетники
цветы
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России раскрыли подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Важнейший узел газодобычи спалили у Диканьки: удары по Украине 12 октября
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.