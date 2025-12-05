Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не расползается по участку, сохраняя свою форму годами: многолетник с продолжительным цветением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете растение-долгожитель с рекордной продолжительностью цветения, обратите внимание на эхинацею — этот удивительный многолетник будет украшать ваш сад с начала июня до поздней осени, не требуя особого ухода.

Эхинацея образует аккуратные кусты высотой 60–100 см с крупными яркими цветами всех оттенков розового, малинового, желтого и даже оранжевого. Ее главное преимущество — не только длительное цветение, но и абсолютная неагрессивность: в отличие от многих других многолетников, эхинацея не расползается по участку, сохраняя свою форму годами. Растение исключительно выносливо: оно легко переносит засуху, не боится морозов и практически не поражается вредителями.

Посадив этот цветок один раз, вы на долгие годы обеспечите своему саду постоянное яркое цветение без лишних хлопот — достаточно лишь удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать появление новых бутонов.

Ранее был назван многолетник, который украсит сад даже в глубокой тени и в самое дождливое лето.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
