Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:32

Капризная королева сада: этот цветок требует внимания, но труды окупаются потрясающим цветением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы готовы подарить заботу и внимание настоящей аристократке сада, посадите роскошную гортензию крупнолистную. Этот цветок требует внимания, но труды окупаются потрясающим цветением.

Гортензия — капризная королева сада! Она требует особого отношения: ему нужна кислая почва, регулярный полив подкисленной водой, защита от яркого солнца и серьезное укрытие на зиму. Но когда в июле распустятся ее гигантские шаровидные соцветия диаметром до 20–25 см, вы поймете — все усилия были не напрасны!

Гортензия поражает не только размером соцветий, но и их уникальной способностью менять цвет от нежно-розового до голубого в зависимости от кислотности почвы. Ее цветение продолжается до глубокой осени, а огромные шапки цветов можно сушить для зимних букетов. Этот кустарник нуждается в специальных удобрениях для гортензий, обрезке старых соцветий и постоянном внимании.

Ранее был назван сорт роз, который растет сам по себе и выживает даже у садоводов с тяжелой рукой.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
Общество
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
Общество
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
Общество
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
Морозостойкие многолетники и однолетники, семена которых можно сеять прямо в снег в декабре
Общество
Морозостойкие многолетники и однолетники, семена которых можно сеять прямо в снег в декабре
Цветок для тех, у кого нет времени на уход за садом: цветет с июня до осени, не требует подкормок
Общество
Цветок для тех, у кого нет времени на уход за садом: цветет с июня до осени, не требует подкормок
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о возвращении России в G8
В России оценили идею внедрить биометрию в школах
Путин рассказал, как изменился мирный план США
Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»
Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»
ВСУ нацелились на детский сад в российском регионе
Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем
Путин пообещал освободить Донбасс и Новороссию
Три человека погибли после смертельного маневра на трассе
Путин объяснил, к чему приводит давление Запада на суверенные страны
В Калифорнии разбился военный самолет
Российская делегация примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне
Бастрыкин потребовал завести дела о коррупции на пять судей из Ростова
Путин раскрыл, как визит Уиткоффа в Москву связан с саммитом на Аляске
В Госдуме раскрыли, ждать ли в 2026 году закон о регулировании ИИ-отрасли
Чиновник пришел на встречу с россиянами и внезапно умер
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса
Директора компании и его подчиненных обвинили в хищении 30 млн рублей
Раскрыты последствия украинской атаки на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Общество

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.