Капризная королева сада: этот цветок требует внимания, но труды окупаются потрясающим цветением

Если вы готовы подарить заботу и внимание настоящей аристократке сада, посадите роскошную гортензию крупнолистную. Этот цветок требует внимания, но труды окупаются потрясающим цветением.

Гортензия — капризная королева сада! Она требует особого отношения: ему нужна кислая почва, регулярный полив подкисленной водой, защита от яркого солнца и серьезное укрытие на зиму. Но когда в июле распустятся ее гигантские шаровидные соцветия диаметром до 20–25 см, вы поймете — все усилия были не напрасны!

Гортензия поражает не только размером соцветий, но и их уникальной способностью менять цвет от нежно-розового до голубого в зависимости от кислотности почвы. Ее цветение продолжается до глубокой осени, а огромные шапки цветов можно сушить для зимних букетов. Этот кустарник нуждается в специальных удобрениях для гортензий, обрезке старых соцветий и постоянном внимании.

