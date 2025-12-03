Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Морозостойкие многолетники и однолетники, семена которых можно сеять прямо в снег в декабре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Существует удивительная группа цветов, семена которых можно смело сеять прямо в снег в декабре, и они не только не погибнут, но и дадут прекрасные всходы весной!

Речь идет о морозостойких однолетниках и многолетниках, которые в природе размножаются самосевом и нуждаются в стратификации — длительном воздействии холода для пробуждения. Смело бросайте в снег семена календулы, васильков, эшшольции, лаванды, дельфиниума, аквилегии, примулы и люпина. Технология проста: разгребите снег до земли, рассыпьте семена, прикройте их рыхлой землей или торфом и забросайте снегом обратно.

Холод закалит семена, разрушит вещества, тормозящие прорастание, а весенняя влага пробудит их к жизни. Такие растения всходят дружно, развиваются быстрее и зацветают раньше своих тепличных собратьев. Они становятся более крепкими, выносливыми и устойчивыми к болезням. Этот метод избавит вас от хлопот с рассадой и подарит вам яркий цветущий сад с минимальными усилиями!

Ранее был назван сорт роз, который выживет даже у садоводов с тяжелой рукой: зимует без укрытия.

цветы
дачи
растения
клумбы
