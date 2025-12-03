В последних версиях браузера Google Chrome пользователи столкнулись с проблемой, при которой украинский язык при голосовом вводе определяется как русский, передает ТАСС. Эта информация появилась на портале для сообщений об ошибках в Chromium, открытом программном обеспечении, на основе которого разработан Chrome.

Пользователи сообщают о том, что украинская речь зачастую классифицируется как русская. В некоторых случаях происходит переключение даже в рамках одного произнесенного фрагмента. Также наблюдается полное преобразование текста на русский язык, несмотря на то что вся речь была на украинском. Например, вместо фразы «зроби, будь ласка, переклад» система выдает «сделай, будь ласка, перевод».

Один из пользователей допустил, что ситуация указывает не только на неверное распознавание, но и на смысловую подмену. Проблема проявляется на любых веб-сайтах, использующих Web Speech API для голосового ввода на украинском языке, в версиях Chrome от 140 до 142. В более ранних версиях браузера (от 114 до 120) аналогичных проблем не наблюдалось.

Ранее стало известно, что русский язык остается главным в общении среди жителей Украины. Российские силовые структуры убедились в этом на фоне политики украинизации страны.