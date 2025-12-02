Герань зацветет пышной шапкой в любое время года: необычный метод с обычной булавкой, который работает

Даже при правильном уходе и достаточном свете герань нередко цветет скудно, а классические шапки-соцветия появляются редко. Но существует простой и необычный способ стимулировать цветение, который не требует удобрений и сложного ухода. Метод проверен многими цветоводами и способен пробудить герань к обильному цветению буквально за неделю.

Секрет в контролируемом стрессе: обычная булавка помогает активировать репродуктивные процессы растения. Предварительно продезинфицируйте иглу спиртом и аккуратно проколите стебли герани в двух-трех местах. Если куст многолетний, обработайте каждый ствол, но не более десяти проколов на растение. Механическое воздействие воспринимается геранью как угроза, и она отвечает активным формированием цветоносов. Уже через семь дней куст начинает зацветать пышной шапкой, демонстрируя эффект, которого не всегда удается добиться подкормками.

Ранее сообщалось: многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.