03 декабря 2025 в 17:00

Карьерный эксперт рассказал, в каких сферах будет расти зарплата

Карьерный эксперт Валинуров: зарплата будет расти в агросекторе и промышленности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Зарплаты будут расти в агросекторе и промышленности, заявил NEWS.ru карьерный эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, также это коснется некоторых рабочих специальностей, например, швей. Он отметил, что в этом случае рост зарплат связан с появлением новых российских брендов одежды и импортозамещением.

В перспективе будут очень востребованы работники сельского хозяйства и может не хватать рабочих. Это связано с развитием российской промышленности, активным строительством дорог. Рост оплаты швеи связан с появлением новых российских брендов одежды, в том числе премиального сегмента, — сказал Валинуров.

По его словам, наиболее высокие зарплаты в настоящее время предлагают на Дальнем Востоке, где сейчас идет активное строительство недвижимости и газопроводов.

Если вы хотите оставаться в рабочей специальности и увеличить свой доход, следите за вакансиями в тех регионах, куда государство направляет ресурсы и инвестиции. Например, там, где идет строительство и прокладка новых дорог, — продолжил Валинуров.

