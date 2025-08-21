Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов

Карьерный эксперт Валинуров назвал рекламой вакансии тестировщика матрасов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вакансии вроде тестировщика матрасов в магазинах мебели чаще всего являются обычной рекламой, рассказал NEWS.ru карьерный эксперт Ильгиз Валинуров. Так он прокомментировал объявление, где от соискателя требуется уметь видеть разницу между «хорошим и идеальным матрасом», получая за это от 150 до 200 тысяч рублей.

В тестировщике и критике матрасов нет необходимости. Есть производственный процесс, который предусматривает, какой жесткости будет матрас. Это пиар-акция производителей, чтобы привлечь внимание к себе. В описании вакансии, размещенной в социальных сетях, есть ссылка на сайт. Скорее всего, люди переходят по ней, что создает дополнительную воронку для привлечения потенциальных клиентов, — прокомментировал Валинуров.

По его словам, периодически в интернете можно встретить объявления, приглашающие прийти в мебельный салон, посидеть или полежать на диване, а затем написать об этом отчеты. Обычно это неполная занятость и сдельная оплата. Карьерный эксперт рассказал, что некоторые такие «ленивые» вакансии требуют от соискателей нестандартных умений. По его словам, как-то на сайте объявлений искали профессионального слушателя музыки в ортопедическом кресле за 300 тысяч рублей в месяц.

Во-первых, это работа для меломанов, умеющих различать качество звука в разных колонках. Во-вторых, идеальный кандидат на эту должность должен хорошо разбираться в музыке. В-третьих, у него есть своя дорогая техника. Возможно, он имеет музыкальное образование. За 50 тысяч на такую должность никого не найдут, — отметил карьерный эксперт.

Ранее были перечислены пять «вакансий мечты», размещенных в Москве. Рекрутеры ищут геймера, помощника свахи и лимонадного сомелье. Некоторые подобные профессии требуют специфических умений.

Степанида Королева
С. Королева
