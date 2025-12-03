Корстин объяснила, почему ударила соперницу на чемпионате Европы Корстин заявила, что соперница из Великобритании щипала ее всю игру на ЧЕ-2011

Двукратный призер Олимпийских игр, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что ударила соперницу локтем на чемпионате Европы-2011 из-за агрессивной игры. Она отметила, что британка весь матч дергала ее за хвостик и майку, а также щипалась.

Та команда Великобритании впервые была на чемпионатах Европы — они были очень дерзкими и им надо было показать себя. Они играли агрессивно. Одна девочка всю игру меня цепляла — дергала за хвостик, за майку, щипалась. Ни до, ни после не сталкивалась с таким поведением. Понятно, что есть трэш-ток, жесткая игра, но некий кодекс чести все равно должен присутствовать. Терпела весь матч, но в концовке не сдержалась и ударила ее локтем. Сейчас бы так точно не поступила. Забавно, что по запросам в интернете это самый просматриваемый эпизод моей карьеры. Возможно, этот инцидент и стала переломным моментом на том ЧЕ, после чего мы перестроились и стали чемпионами, — рассказала Корстин.

