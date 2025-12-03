Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:48

Корстин объяснила, почему ударила соперницу на чемпионате Европы

Корстин заявила, что соперница из Великобритании щипала ее всю игру на ЧЕ-2011

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Двукратный призер Олимпийских игр, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что ударила соперницу локтем на чемпионате Европы-2011 из-за агрессивной игры. Она отметила, что британка весь матч дергала ее за хвостик и майку, а также щипалась.

Та команда Великобритании впервые была на чемпионатах Европы — они были очень дерзкими и им надо было показать себя. Они играли агрессивно. Одна девочка всю игру меня цепляла — дергала за хвостик, за майку, щипалась. Ни до, ни после не сталкивалась с таким поведением. Понятно, что есть трэш-ток, жесткая игра, но некий кодекс чести все равно должен присутствовать. Терпела весь матч, но в концовке не сдержалась и ударила ее локтем. Сейчас бы так точно не поступила. Забавно, что по запросам в интернете это самый просматриваемый эпизод моей карьеры. Возможно, этот инцидент и стала переломным моментом на том ЧЕ, после чего мы перестроились и стали чемпионами, — рассказала Корстин.

Ранее она рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.

баскетбол
Илона Корстин
Единая лига ВТБ
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.