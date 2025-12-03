Зеленского предупредили о риске не застать завершение конфликта Telegraph: политическая карьера Зеленского оказалась на волоске

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского висит на волоске на фоне коррупционных скандалов в стране и провалов на армии фронте, сообщает британская газета The Telegraph. Журналисты напомнили, что совсем недавно политик лишился главы своего офиса. При этом США все жестче требуют от Украины «унизительных» территориальных уступок.

За последнюю неделю он (Зеленский. — NEWS.ru) лишился главы своего офиса, россияне сообщили об <...> [освобождении] стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира, — говорится в материале.

Авторы публикации констатировали, что судьба Зеленского решается за кулисами мирного процесса по Украине. По их мнению, политик рискует не застать завершение конфликта на посту президента.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов предположил, что Зеленский уже скоро может стать фигурантом расследования НАБУ. Это возможно, если Киев продолжит сопротивляться мирному плану США.