Задержание и обвинение в коррупции экс-главы евродипломатии Федерики Могерини является предупреждением от США для всей европейской бюрократии, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог Геворг Мирзаян. По его словам, нынешняя глава евродипломатии Кая Каллас и ее предшественник на этом посту Жозеп Боррель тоже могут оказаться под ударом антикоррупционных расследований, если Евросоюз и дальше будет саботировать американские усилия по урегулированию украинского кризиса.

Удар по Могерини — это предупредительный удар для всей европейской бюрократии. Уж слишком сильно они достали американцев своей несговорчивостью. И тут надо учитывать, что Могерини была еврокомиссаром с 2014 по 2019 год, когда объемы денег, что шли на Украину, и близко не стояли с теми, что идут сейчас. И расследование против Каллас и Борреля может иметь гораздо более мощное значение. Если за них примутся всерьез, то их могут реально упрятать за решетку. Такие большие фигуры евродипломатии в вопросах воровства и коррупции уже не обладают иммунитетом, — сказал Мирзаян.

Ранее сообщалось, что экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини была задержана на территории Бельгии. Расследование, в рамках которого было произведено задержание, касается возможных фактов мошенничества при заключении государственных контрактов, коррупции, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны. Все это связано с деятельностью Колледжа Европы, готовящего дипломатов для ЕС, где ректором является Могерини.