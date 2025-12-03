ЛУКОЙЛ поделился инновационными решениями в рамках выставки «Дорога 2025»

В Минеральных Водах состоялась Международная специализированная выставка «Дорога 2025», проведенная в честь Дня работников дорожного хозяйства. Мероприятие организовало Федеральное дорожное агентство при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Выставка призвана объединить ведущих представителей отрасли, науки и бизнеса в рамках одной площадки для обмена опытом.

В мероприятии традиционно принял участие ЛУКОЙЛ. Компания представила инновационные решения для дорожного строительства. В рамках деловой программы представители ЛУКОЙЛа поделились опытом применения вибролитолого асфальтобетона, современного материала для сооружения мостов. Эта технология позволяет повысить срок службы покрытия в три раза, обладает высокой водонепроницаемостью, колееустойчивостью и позволяет проводить ремонт с использованием стандартной дорожной техники.

Вибролитой асфальтобетон ЛУКОЙЛ находится в реестре инновационных технологий. В 2025 году смеси компании использовались на семи мостах и путепроводах по всей стране, включая объекты трасс М-4 «Дон», Кемерово — Новокузнецк, Благовещенск — Свободный, Владимирскую область и Москву.

Представители ЛУКОЙЛа также приняли участие в стратегической сессии «Карьерный трек — путь развития специалиста в организациях дорожного хозяйства». Там они поделились успехом лидерской программы «ПЕРСПЕКТИВА» с будущими молодыми специалистами. Штат компании ежегодно дополняют лучшие выпускники профильных вузов.

Участие ЛУКОЙЛа в выставке в очередной раз подтвердило первенство компании в области инновационных технологий и продемонстрировало высокий вклад в развитие отечественной дорожной инфраструктуры.

