Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:06

ЛУКОЙЛ поделился инновационными решениями в рамках выставки «Дорога 2025»

Фото: Пресс-служба ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Читайте нас в Дзен

В Минеральных Водах состоялась Международная специализированная выставка «Дорога 2025», проведенная в честь Дня работников дорожного хозяйства. Мероприятие организовало Федеральное дорожное агентство при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Выставка призвана объединить ведущих представителей отрасли, науки и бизнеса в рамках одной площадки для обмена опытом.

В мероприятии традиционно принял участие ЛУКОЙЛ. Компания представила инновационные решения для дорожного строительства. В рамках деловой программы представители ЛУКОЙЛа поделились опытом применения вибролитолого асфальтобетона, современного материала для сооружения мостов. Эта технология позволяет повысить срок службы покрытия в три раза, обладает высокой водонепроницаемостью, колееустойчивостью и позволяет проводить ремонт с использованием стандартной дорожной техники.

Вибролитой асфальтобетон ЛУКОЙЛ находится в реестре инновационных технологий. В 2025 году смеси компании использовались на семи мостах и путепроводах по всей стране, включая объекты трасс М-4 «Дон», Кемерово — Новокузнецк, Благовещенск — Свободный, Владимирскую область и Москву.

Представители ЛУКОЙЛа также приняли участие в стратегической сессии «Карьерный трек — путь развития специалиста в организациях дорожного хозяйства». Там они поделились успехом лидерской программы «ПЕРСПЕКТИВА» с будущими молодыми специалистами. Штат компании ежегодно дополняют лучшие выпускники профильных вузов.

Участие ЛУКОЙЛа в выставке в очередной раз подтвердило первенство компании в области инновационных технологий и продемонстрировало высокий вклад в развитие отечественной дорожной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что одним из самых ярких событий осени стала социальная акция «Заправляем счастьем» на заправках сети ЛУКОЙЛа по всей стране. Дарить счастье — традиция компании, и в этом году посетители стали частью самого масштабного танцевального марафона на АЗС — «ДискоТЭКи».

ЛУКОЙЛ
компании
строительство
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона
В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»
Корстин ответила, лестен ли ей титул лица мирового баскетбола
«Легенда этого города»: экс-депутат жалуется на здоровье в колонии
Украина отказала в приеме делегации Европарламента из-за одного депутата
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.