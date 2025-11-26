«ДискоТЭКа»: как получить максимальный заряд хорошего настроения

Одним из самых ярких событий осени стала социальная акция «Заправляем счастьем» на заправках сети ЛУКОЙЛа по всей стране. Дарить счастье — традиция компании, и в этом году посетители стали частью самого масштабного танцевального марафона на АЗС — «ДискоТЭКи».

Ключевыми городами проведения мероприятий стали Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар, Когалым, Волгоград, Пермь, Уфа. В общей сложности в акции приняло участие около 2 млн человек.

Как в кино

Клиенты столичных заправок потанцевали под модные биты DJ Кати Гусевой и хиты Мити Фомина. Исполнители впервые присоединились к социальной акции ЛУКОЙЛа и признались, что энергетическая подзарядка прошла «на ура».

«Я очень люблю останавливаться на автозаправках, пить кофе, встречаться с людьми, у меня есть романтизация путешествий от одной АЗС к другой, часто сравниваю такие поездки с road-movie — ты как в кино. И сегодняшний опыт подарил аналогичную ассоциацию», — признался Фомин.

Фото: Игорь Дикин

Чизбургер с лого «Спартака»

Азы кулинарного искусства освоили и футболисты «Спартака», постоянные участники акции. Полузащитник Роман Зобнин приготовил первый в своей жизни покет-чизбургер, который достался юному поклоннику команды красно-белых. Роман признался, что тоже получил свой «кусочек счастья».

«Для меня счастье — это видеть довольные, улыбающиеся лица детей. Я сам был маленьким, прекрасно понимаю, как важны подобные встречи», — поделился Зобнин.

«Здесь весело, и хорошо, что много детей, ну и Барко получил свои чаевые — это было очень смешно», — поделился впечатлениями от дебюта на «Заправляем счастьем» нападающий «Спартака» Пабло Солари.

Действительно, одним из самых комичных моментов встречи стала неожиданная реакция водителя, который вручил Эсекьелю Барко 10 рублей, когда полузащитник заправил его машину.

В этом году на акцию приехала детская футбольная команда.

«Такие мероприятия, конечно, мотивируют детей. Я вижу, как доволен ребенок, все смеются, улыбаются, и тоже зарядилась счастьем. Все это надолго останется в нашей памяти», — говорит Анна, мама начинающего спортсмена Владислава.

Фото: Дмитрий Паршин

Диско-тур по стране

Будущие звезды эстрады выступали на флагманской АЗС в Перми: настоящий концерт отыграли участники проекта «Голос. Дети» Анастасия Булатецкая и Максим Хрулев.

«Думаю, что площадка на 100% может считаться концертной, потому что звук, эмоции людей — все было по-настоящему. В такой атмосфере приятно выступать», — сказала Анастасия.

В Когалыме сет проводил диджей Ислам Катаев. Музыкант отметил, что акция — это возможность послушать классную музыку, потанцевать, получить подарки.

«Медики говорят — выходите из машины и делайте разминку, а здесь разминка прямо на заправке, и это — лучший вариант», — говорит диджей.

В «Заправляем счастьем» традиционно приняли участие социальные предприниматели, которые изготовили товары для беспроигрышной лотереи «Больше чем покупка».

В дни проведения акции ЛУКОЙЛ разыграл 500 тысяч баллов на топливо среди клиентов компании, совершивших наибольшее количество покупок при помощи LUKPAY. Еще 500 тысяч баллов разыгрываются среди подписчиков Telegram-канала компании.