03 декабря 2025 в 17:03

Врач рассказал, можно ли летать на самолете при простуде

Врач Ризаев: летать на самолете при ОРВИ опасно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перелет во время ОРВИ может привести к баротравме, рассказал «Здоровью Mail» врач-оториноларинголог Антон Ризаев. По его словам, повреждения ЛОР-органов могут быть связаны с перепадом давления.

Фактор, максимально повышающий риск возникновения баротравмы, — воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов (например, насморк или воспаление в ушах),рассказал Ризаев.

Врач отметил, что некоторые каналы могут временно закрываться из-за воспаления — в таком случае перепад давления может вызвать разрыв или кровотечение. Он посоветовал использовать сосудосуживающие капли для носа, если перелет неизбежен.

Ранее врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, что нос не рекомендуется промывать во время насморка. Она также призвала отказаться от использования сосудосуживающих капель.

ОРВИ
самолеты
врачи
травмы
