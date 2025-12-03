Врач рассказал, можно ли летать на самолете при простуде

Перелет во время ОРВИ может привести к баротравме, рассказал «Здоровью Mail» врач-оториноларинголог Антон Ризаев. По его словам, повреждения ЛОР-органов могут быть связаны с перепадом давления.

Фактор, максимально повышающий риск возникновения баротравмы, — воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов (например, насморк или воспаление в ушах), — рассказал Ризаев.

Врач отметил, что некоторые каналы могут временно закрываться из-за воспаления — в таком случае перепад давления может вызвать разрыв или кровотечение. Он посоветовал использовать сосудосуживающие капли для носа, если перелет неизбежен.

Ранее врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, что нос не рекомендуется промывать во время насморка. Она также призвала отказаться от использования сосудосуживающих капель.