Украина отказала в приеме делегации Европарламента из-за одного депутата

Визит делегации Европейского парламента на Украину был сорван из-за состава участников, сообщает портал Euractiv. Киев отказался принимать парламентариев, поскольку в делегацию был включен представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ганс Нойхофф.

Как следует из публикации, украинские власти отменили все запланированные встречи, в том числе посещение объектов военной инфраструктуры. Источники издания также подтвердили, что сторона поднимала вопрос о возможности отказа этому депутату во въезде на территорию страны.

По данным авторов, за последние годы Нойхофф несколько раз бывал в России. При этом, как утверждается, он отличается «прокремлевской позицией» в вопросе специальной военной операции на Украине.

