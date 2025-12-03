Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:11

Украина отказала в приеме делегации Европарламента из-за одного депутата

Украина отменила визит делегации Европарламента из-за депутата от немецкой АдГ

Ганс Нойхофф Ганс Нойхофф Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Визит делегации Европейского парламента на Украину был сорван из-за состава участников, сообщает портал Euractiv. Киев отказался принимать парламентариев, поскольку в делегацию был включен представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ганс Нойхофф.

Как следует из публикации, украинские власти отменили все запланированные встречи, в том числе посещение объектов военной инфраструктуры. Источники издания также подтвердили, что сторона поднимала вопрос о возможности отказа этому депутату во въезде на территорию страны.

По данным авторов, за последние годы Нойхофф несколько раз бывал в России. При этом, как утверждается, он отличается «прокремлевской позицией» в вопросе специальной военной операции на Украине.

Ранее Bild сообщала, что в немецком городе Гиcен массовые протесты, в которых участвовали более 20 тыс. человек, переросли в столкновения с полицией, митингующих разгоняли водометами. Местные жители вышли на улицы, выражая протест против создания новой молодежной организации «Альтернативы для Германии».

Украина
Евросоюз
делегации
адг
Европарламент
