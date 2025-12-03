Политолог объяснил, как Трамп связан со скандалом с Могерини Политолог Дробницкий: Трамп действует против разжигателей войны из Европы

Причиной громких коррупционных скандалов в Европе являются действия администрации президента США Дональда Трампа, сказал NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, провоцированием и раскруткой таких скандалов подчиненные американского президента дискредитируют тех «поджигателей войны», кто в Европе противостоит миротворческим шагам Трампа по Украине.

На данный момент большинство Запада не готово к разумному урегулированию украинского конфликта. В этой ситуации Трамп не может приказывать европейцам, они ему не подчиняются. Ему и большая часть его собственного конгресса в этом вопросе не подчиняется и выступает против. Однако украинское урегулирование — слишком серьезный для Трампа вопрос, чтобы никак не реагировать на тех, кого он еще весной называл «поджигателями войны», — сказал Дробницкий.

Он отметил, что в такой ситуации именно непрямые действия могут спасти миротворческий имидж и дипломатические усилия Трампа.

Он, конечно, не может лично сажать в тюрьму этих «поджигателей войны», но какие-то другие действия будут. Например, через помощь в коррупционных расследованиях. Они уже идут — вот вам, пожалуйста, коррупционный скандал в Киеве, вот вам скандал в евродипломатии. И такие действия будут и дальше, — сказал Дробницкий.

Ранее сообщалось, что бывшую главу дипломатической службы Евросоюза и ректора Колледжа Европы Федерику Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино освободили после задержания и допроса. Но при этом предъявили им обвинения в мошенничестве и коррупции.