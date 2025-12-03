Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:34

Политолог объяснил, как Трамп связан со скандалом с Могерини

Политолог Дробницкий: Трамп действует против разжигателей войны из Европы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Читайте нас в Дзен

Причиной громких коррупционных скандалов в Европе являются действия администрации президента США Дональда Трампа, сказал NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, провоцированием и раскруткой таких скандалов подчиненные американского президента дискредитируют тех «поджигателей войны», кто в Европе противостоит миротворческим шагам Трампа по Украине.

На данный момент большинство Запада не готово к разумному урегулированию украинского конфликта. В этой ситуации Трамп не может приказывать европейцам, они ему не подчиняются. Ему и большая часть его собственного конгресса в этом вопросе не подчиняется и выступает против. Однако украинское урегулирование — слишком серьезный для Трампа вопрос, чтобы никак не реагировать на тех, кого он еще весной называл «поджигателями войны», — сказал Дробницкий.

Он отметил, что в такой ситуации именно непрямые действия могут спасти миротворческий имидж и дипломатические усилия Трампа.

Он, конечно, не может лично сажать в тюрьму этих «поджигателей войны», но какие-то другие действия будут. Например, через помощь в коррупционных расследованиях. Они уже идут — вот вам, пожалуйста, коррупционный скандал в Киеве, вот вам скандал в евродипломатии. И такие действия будут и дальше, — сказал Дробницкий.

Ранее сообщалось, что бывшую главу дипломатической службы Евросоюза и ректора Колледжа Европы Федерику Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино освободили после задержания и допроса. Но при этом предъявили им обвинения в мошенничестве и коррупции.

Евросоюз
Федерика Могерини
коррупция
скандалы
США
Дональд Трамп
Украина
украинский конфликт
урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В школьной столовой во Владивостоке детей накормили котлетами с тараканами
Психолог перечислила правила цифровой гигиены
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.