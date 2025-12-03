Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:12

Корстин ответила, лестен ли ей титул лица мирового баскетбола

Корстин назвала приятным признание ее лицом мирового баскетбола в 2006 году

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что ей лестно признание лицом мирового баскетбола в 2006 году. Она отметила, что тогда Международная федерация баскетбола (FIBA) привлекала дополнительное внимание к этому виду спорта.

Конечно. Много баскетболисток разных было: талантливых, успешных. Но тогда выбрали меня. FIBA делала год женского баскетбола: считалось, что ему уделяется не так много внимания и хотели привлечь дополнительное. В нынешнее время резонанс был бы, конечно, больший — тогда не было социальных сетей, была другая эпоха. Этот титул остался за мной и мне очень приятно, — сказала Корстин.

Ранее Корстин рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

До этого она рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.

Илона Корстин
баскетбол
Единая лига ВТБ
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.