Корстин ответила, лестен ли ей титул лица мирового баскетбола Корстин назвала приятным признание ее лицом мирового баскетбола в 2006 году

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что ей лестно признание лицом мирового баскетбола в 2006 году. Она отметила, что тогда Международная федерация баскетбола (FIBA) привлекала дополнительное внимание к этому виду спорта.

Конечно. Много баскетболисток разных было: талантливых, успешных. Но тогда выбрали меня. FIBA делала год женского баскетбола: считалось, что ему уделяется не так много внимания и хотели привлечь дополнительное. В нынешнее время резонанс был бы, конечно, больший — тогда не было социальных сетей, была другая эпоха. Этот титул остался за мной и мне очень приятно, — сказала Корстин.

Ранее Корстин рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

До этого она рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.