Многолетник, который не дичает со временем: растет аккуратным кустом, не подавляя соседей

Есть удивительный цветок, который незаслуженно редко встретишь на дачных участках, а зря — это изысканный и скромный трахелоспермум жасминовидный.

В отличие от «разбегающихся» по всему огороду флоксов этот многолетник ведет себя как истинный аристократ — он растет аккуратным кустом, не подавляя соседей и не дичая со временем. Его главное украшение — множество белоснежных звездчатых цветков, собранных в пышные соцветия, которые обильно покрывают растение все лето, источая тонкий нежный аромат, напоминающий жасмин.

Трахелоспермум удивительно неприхотлив: он морозостоек, прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, устойчив к болезням и засухе. Его глянцевые темно-зеленые листья сохраняют декоративность до глубокой осени. Этот цветок — идеальное решение для тех, кто хочет добавить в сад утонченности и пышного, долгого цветения без риска получить агрессора.

