04 декабря 2025 в 10:38

Как вернуть томатному соку тот самый вкус из детства: простой совет из СССР, который преобразит даже магазинный напиток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мало кто знает, что придать покупному томатному соку насыщенность и аромат, как в старые времена, можно всего одним доступным ингредиентом. Способ удивляет своей простотой, а результат буквально переносит в лето и домашние заготовки.

Секрет в обычном сельдерее, который хозяйки добавляли в сок для пряного, выразительного вкуса. Он усиливает натуральный аромат помидоров и делает напиток более цельным. Достаточно положить в литр сока пару свежих веточек или чайную ложку сушеной зелени и дать настояться около двадцати минут.

При желании можно слегка подкорректировать солью и сахаром. Такой прием подходит и для магазинного сока, и для домашнего — стебли добавляйте прямо при варке томатной массы. Сельдерей не только улучшает вкус, но и обогащает напиток витаминами, помогая вернуть ту самую ностальгическую глубину, о которой многие помнят.

Ранее сообщалось, что меренговый рулет нередко обманчив: кажется, что это легкий десерт, а на деле портит настроение кулинарам любого уровня. Но есть один базовый способ, который помогает избежать трещин, сухости и оседания, делая рулет таким же воздушным, как на фото из кулинарных блогов.

