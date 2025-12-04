Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:00

Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома. Этот яркий салат-венок станет украшением вашего стола и придаст любому застолью по-настоящему праздничное звучание. Он сочетает свежесть зелени, сладость мандаринов и деликатный вкус креветок, создавая легкое, сбалансированное и очень нарядное блюдо.

Для приготовления вам понадобится 100 г свежей руколы, 3 сладких мандарина без косточек, 200 г отварных королевских креветок и 150 г мини-шариков моцареллы. Для заправки смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку винного уксуса, по 1 чайной ложке французской горчицы и меда.

Разложите руколу кольцом на большом плоском блюде, формируя аккуратный венок. Мандарины очистите, разделите на дольки и разложите поверх зелени. Добавьте креветки и шарики моцареллы, равномерно распределяя по всей окружности, чтобы салат выглядел объемным и праздничным. Полейте заправкой перед подачей, чтобы сохранить свежесть и структуру ингредиентов. Этот венок не только красив, но и удивительно гармоничен по вкусу.

Ранее мы делились рецептом с особым ингредиентом, который редко кто использует в салатах. Именно он придает простым ингредиентам шикарный вкус — готовим закуску за 10 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о возвращении России в G8
В России оценили идею внедрить биометрию в школах
Путин рассказал, как изменился мирный план США
Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»
Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»
ВСУ нацелились на детский сад в российском регионе
Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем
Путин пообещал освободить Донбасс и Новороссию
Три человека погибли после смертельного маневра на трассе
Путин объяснил, к чему приводит давление Запада на суверенные страны
В Калифорнии разбился военный самолет
Российская делегация примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне
Бастрыкин потребовал завести дела о коррупции на пять судей из Ростова
Путин раскрыл, как визит Уиткоффа в Москву связан с саммитом на Аляске
В Госдуме раскрыли, ждать ли в 2026 году закон о регулировании ИИ-отрасли
Чиновник пришел на встречу с россиянами и внезапно умер
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса
Директора компании и его подчиненных обвинили в хищении 30 млн рублей
Раскрыты последствия украинской атаки на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Общество

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.