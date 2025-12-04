Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома

Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома. Этот яркий салат-венок станет украшением вашего стола и придаст любому застолью по-настоящему праздничное звучание. Он сочетает свежесть зелени, сладость мандаринов и деликатный вкус креветок, создавая легкое, сбалансированное и очень нарядное блюдо.

Для приготовления вам понадобится 100 г свежей руколы, 3 сладких мандарина без косточек, 200 г отварных королевских креветок и 150 г мини-шариков моцареллы. Для заправки смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку винного уксуса, по 1 чайной ложке французской горчицы и меда.

Разложите руколу кольцом на большом плоском блюде, формируя аккуратный венок. Мандарины очистите, разделите на дольки и разложите поверх зелени. Добавьте креветки и шарики моцареллы, равномерно распределяя по всей окружности, чтобы салат выглядел объемным и праздничным. Полейте заправкой перед подачей, чтобы сохранить свежесть и структуру ингредиентов. Этот венок не только красив, но и удивительно гармоничен по вкусу.

