Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:45

Эндокринолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Эндокринолог Одерий предостерегла от употребления сладких хлопьев на завтрак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На завтрак не рекомендуется употреблять сладкие хлопья, белый хлеб с маслом и джемом, булочные изделия и батончики, заявила «Газете.Ru» эндокринолог Анна Одерий. Пить фруктовый смузи без белка на голодный желудок — тоже плохая идея.

Сладкие хлопья — это продукт, где много углеводов и мало белка. Такой завтрак вкусный, но он насыщает организм совсем ненадолго. Через два часа снова появляется голод и тянет перекусить. Сделать такой завтрак более полезным можно, добавив белок — йогурт, творог — или источники клетчатки — ягоды, фрукты, — отметила Одерий.

Аналогично и с булочными изделиями и батончиками, которые содержат в себе быстро перевариваемые углеводы. Фруктовый смузи без белка тоже усваивается организмом очень быстро и не дает долгого насыщения. На завтрак врач посоветовала выбирать орехи, творог, йогурт, фрукты, овощи, ягоды и сыр. Допустимы также цельные злаки и цельнозерновой хлеб.

Ранее нутрициолог Жанна Антонюк заявила, что употребление мяса на завтрак является физиологически допустимым и не принесет вреда человеку без проблем со здоровьем. По ее словам, утром пищеварительная система готова к работе и выделяет для этого все необходимые ферменты.

продукты
рацион
питание
здоровье
