Ярославская школа выиграла грант в 1,5 млн рублей и открыла экотропу

Школа № 68 в Ярославле победила во всероссийской «Здоровой олимпиаде» и получила грант в размере 1,5 млн рублей на создание экотропы «Здоровое дыхание».

Онлайн‑соревнование охватило 226 тыс. человек из 7655 учебных заведений в 75 регионах России. Средний балл участников составил 59 из 100, а победа ярославской школы подчеркивает системный труд по формированию навыков осознанного питания.

Грант позволил школе реализовать давнюю задумку — экотропу «Здоровое дыхание». Ее прогулочные маршруты спроектированы с учетом рельефа: настилы и дорожки полностью вписываются в ландшафт. Также появился цветник «Чайные травы», где растут мята, тимьян, базилик и календула. Экотропа стала пространством для практических занятий учеников, где они наблюдают за растениями, изучают их свойства и пользу.

Всегда хотелось сделать что-то доброе и полезное. Мы подключили всех — педагогов, детей и родителей — и вместе достигли впечатляющих результатов, — отметила заслуженный учитель России Маргарита Голубева.

«Здоровая олимпиада» — часть большого федерального образовательного проекта «Школа питания», разработанного торговой сетью «Пятёрочка». Проект помогает детям формировать полезные привычки и по-новому смотреть на свой рацион. Сеть предоставляет презентации, рецепты и наглядные пособия, разработанные методистами и преподавателями.

Изменения видны: 72% участников улучшают компетенции в области осознанного питания, 11% знакомятся с его принципами и начинают их применять. Выросло и количество полезных продуктов в потребительской корзине: родители детей больше покупают в магазине «у дома» свежих овощей и фруктов, рыбы, орехов и меньше газировки с чипсами, — отметила менеджер направления устойчивого развития «Пятёрочки» Екатерина Демешко.

Программа включает интерактивные теоретические занятия и кулинарные мастер-классы. На уроках математики дети решают задачи на примере покупок. Практические занятия включают приготовление блюд и эксперименты с сочетаниями продуктов.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Мы с родителями стали читать состав — раньше я на это не смотрела, — поделилась пятиклассница Мила.

Третьеклассник Саша рассказал, что узнал о влиянии нехватки глюкозы на организм.

Если глюкозы очень мало в организме, это нехорошо. Некоторые конфеты вредны, например, из одного шоколада, но фруктовые, с кокосовой стружкой можно есть в умеренном количестве, — отметил Саша.

В 2025 году проект масштабировался: уроки по ЗОЖ доступны не только школьникам, но и студентам колледжей и детсадовцам. Присоединиться к «Здоровой олимпиаде» могут учреждения среднего образования и ссузы.