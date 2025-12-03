Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот ингредиент редко кто использует в салатах, а зря: именно он придает простым ингредиентам шикарный вкус — готовим закуску за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот ингредиент редко кто использует в салатах, а зря: именно он придает простым ингредиентам шикарный вкус — готовим закуску за 10 минут. Этот салат — находка для тех, кто ценит яркие сочетания и хочет сделать что-то особенное без лишних хлопот. Его пикантный вкус и интересная текстура делают его идеальным как для повседневного ужина, так и для гостевого стола.

Для его приготовления вам понадобится: копчёный сыр (например, «колбасный» или «косичка»), варёные яйца, морковь по-корейски, консервированная кукуруза и майонез для заправки.

Как приготовить: копчёный сыр и варёные яйца нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к ним готовую морковь по-корейски и кукурузу, предварительно слив с неё жидкость. Заправьте салат майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте. Дайте ему немного настояться в холодильнике — и можно подавать!

Ранее мы готовили вкусную начинку для тарталеток из трех ингредиентов. Простой рецепт к Новому году, который понравится всем.

