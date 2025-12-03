Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:00

Вкусная начинка для тарталеток из 3 ингредиентов: простой рецепт к Новому году, который понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вкусная начинка для тарталеток из 3 ингредиентов: простой рецепт к Новому году, который понравится всем. Идеальное сочетание сочной ветчины, свежих огурцов и нежных яиц. Этот салат — беспроигрышный вариант: в красивой салатнице он станет центром семейного ужина, а в хрустящих тарталетках превратится в изящную праздничную закуску.

Тарталетки можно взять готовые, чтобы сэкономить время, или приготовить самостоятельно — в любом случае такая подача выглядит нарядно и очень аппетитно. Обязательно попробуйте этот простой и эффектный рецепт!

Для приготовления вам потребуется: 200 г ветчины, 4 вареных яйца, 1–2 свежих огурца, свежая зелень по вкусу, соль и молотый перец, майонез для заправки и готовые тарталетки для подачи.

Как приготовить: ветчину нарежьте мелкими аккуратными кубиками. Очищенные вареные яйца и свежие огурцы нарежьте такими же кубиками. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Осталось лишь заполнить тарталетки ароматным салатом и украсить веточкой зелени — ваша элегантная закуска готова к подаче!

Ранее мы готовили трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому.

Проверено редакцией
