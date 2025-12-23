Шедевр на новогодний стол из доступных продуктов: тарталетки с начинкой из 3 ингредиентов

Готовим шедевр на новогодний стол из доступных продуктов — тарталетки с начинкой из 3 ингредиентов, не считая майонеза. Это блюдо доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны дорогие деликатесы.

Вкус тарталеток получается очень гармоничным и насыщенным: нежная курица, сладковатая морковь и пикантная нотка грецких орехов создают идеальное сочетание, которое помещено в хрустящую, маслянистую основу.

Вам понадобится: 10–12 готовых песочных тарталеток. Для начинки: 300 г отварного куриного филе, 1-2 отварные моркови, 50 г грецких орехов, майонез или сметана для заправки, соль, перец, зелень для украшения. Смешайте в миске разобранную на волокна отварную курицу, тертую вареную морковь и большую часть перемолотых орехов. Заправьте салат майонезом или смесью майонеза и сметаны, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно наполните этой начинкой готовые тарталетки. Сверху каждую тарталетку украсьте оставшейся ореховой крошкой и веточкой петрушки или укропа.

