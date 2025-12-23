Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:15

Шедевр на новогодний стол из доступных продуктов: тарталетки с начинкой из 3 ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим шедевр на новогодний стол из доступных продуктов — тарталетки с начинкой из 3 ингредиентов, не считая майонеза. Это блюдо доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны дорогие деликатесы.

Вкус тарталеток получается очень гармоничным и насыщенным: нежная курица, сладковатая морковь и пикантная нотка грецких орехов создают идеальное сочетание, которое помещено в хрустящую, маслянистую основу.

Вам понадобится: 10–12 готовых песочных тарталеток. Для начинки: 300 г отварного куриного филе, 1-2 отварные моркови, 50 г грецких орехов, майонез или сметана для заправки, соль, перец, зелень для украшения. Смешайте в миске разобранную на волокна отварную курицу, тертую вареную морковь и большую часть перемолотых орехов. Заправьте салат майонезом или смесью майонеза и сметаны, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно наполните этой начинкой готовые тарталетки. Сверху каждую тарталетку украсьте оставшейся ореховой крошкой и веточкой петрушки или укропа.

Ранее стало известно, как приготовить из минтая шикарную закуску на Новый год в виде кексов.

Проверено редакцией
Читайте также
С ними любая шуба проигрывает: рулетики со шпротами и плавленым сыром. Сметут с доски быстрее, чем успеете нарезать оливье
Общество
С ними любая шуба проигрывает: рулетики со шпротами и плавленым сыром. Сметут с доски быстрее, чем успеете нарезать оливье
Упругая лапша, сочная курица, хрустящие овощи — фунчоза за 20 минут
Семья и жизнь
Упругая лапша, сочная курица, хрустящие овощи — фунчоза за 20 минут
Новогодняя закуска, которую все разберут первыми: мини-конвертики из баклажана с ореховой начинкой. Вкус Востока на новогоднем столе
Общество
Новогодняя закуска, которую все разберут первыми: мини-конвертики из баклажана с ореховой начинкой. Вкус Востока на новогоднем столе
Обязательно ставлю салат «Шалунья» на Новый год! Легкий, пикантный и мгновенно поднимает настроение за столом
Общество
Обязательно ставлю салат «Шалунья» на Новый год! Легкий, пикантный и мгновенно поднимает настроение за столом
С ними любая шуба проигрывает: коронные начинки для тарталеток, которые не оставляют шанса салатам
Общество
С ними любая шуба проигрывает: коронные начинки для тарталеток, которые не оставляют шанса салатам
рецепты
закуски
тарталетки
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Три человека погибли в массовом ДТП под Оренбургом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.