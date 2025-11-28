День матери
28 ноября 2025 в 09:52

Нежный рулет без провалов: как простой бытовой прием спасает меренгу и дарит идеальный результат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Меренговый рулет нередко обманчив: кажется, что это легкий десерт, а на деле портит настроение кулинарам любого уровня. Но есть один базовый способ, который помогает избежать трещин, сухости и оседания, делая рулет таким же воздушным, как на фото из кулинарных блогов.

Начните с правильных белков — им нужно полежать на кухне и нагреться до комнатной температуры. Теплая основа взбивается куда стабильнее, а структура получается плотной и ровной. Не менее важна чистая посуда: выбирайте металл или стекло, ведь пластик часто удерживает жировую пленку, которая моментально портит меренгу.

Сахар добавляйте постепенно, давая массе время укрепиться. Следите и за консистенцией: как только появляются устойчивые блестящие пики, остановитесь, иначе смесь станет ломкой. Выпекайте при умеренных 150 градусах и обязательно остужайте пласт прямо на бумаге — так рулет сохранит форму и нежную текстуру.

Ранее сообщалось, что праздничное меню всегда хочется сделать особенным, и именно такие салаты создают атмосферу уюта и торжества. Нежная курица, тропическая сладость ананаса и привычные домашние ингредиенты — все это вместе создает удачное блюдо, которое радует свежестью и легкой сладостью.

