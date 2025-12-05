Житель Варшавы нашел в своем ботинке незваных, но милых гостей

Житель Варшавы столкнулся с неожиданной находкой, открыв свой забытый на балконе ботинок, пишет Jam Press. Внутри обуви мирно спала целая колония летучих мышей.

Мужчина оставил рабочую обувь на открытом балконе и вспомнил о ней лишь спустя некоторое время. К его изумлению, один из ботинок стал импровизированным убежищем для 20 летучих мышей. Не зная, как правильно поступить с охраняемыми животными, находчивый варшавянин вызвал полицию.

Прибывшие на вызов офицеры экологического отдела были очарованы необычным зрелищем спящих созданий. Чтобы не побеспокоить их сон, они аккуратно изъяли ботинок вместе с его содержимым для последующей передачи биологам. Инцидент произошел в сезон, когда летучие мыши ищут укромные места для отдыха.

Ранее стало известно, что сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием летучих мышей. Животные проникают в квартиры и на балконы через приоткрытые окна: они ищут места для зимней спячки. Чаще всего летучих мышей можно встретить в жилых домах, которые находятся рядом с лесом.