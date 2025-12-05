Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 05:12

Житель Варшавы нашел в своем ботинке незваных, но милых гостей

Jam Press: варшавянин нашел в старом ботинке колонию из 20 летучих мышей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Варшавы столкнулся с неожиданной находкой, открыв свой забытый на балконе ботинок, пишет Jam Press. Внутри обуви мирно спала целая колония летучих мышей.

Мужчина оставил рабочую обувь на открытом балконе и вспомнил о ней лишь спустя некоторое время. К его изумлению, один из ботинок стал импровизированным убежищем для 20 летучих мышей. Не зная, как правильно поступить с охраняемыми животными, находчивый варшавянин вызвал полицию.

Прибывшие на вызов офицеры экологического отдела были очарованы необычным зрелищем спящих созданий. Чтобы не побеспокоить их сон, они аккуратно изъяли ботинок вместе с его содержимым для последующей передачи биологам. Инцидент произошел в сезон, когда летучие мыши ищут укромные места для отдыха.

Ранее стало известно, что сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием летучих мышей. Животные проникают в квартиры и на балконы через приоткрытые окна: они ищут места для зимней спячки. Чаще всего летучих мышей можно встретить в жилых домах, которые находятся рядом с лесом.

Польша
летучие мыши
животные
находки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут
Домрачева оценила уровень биатлонных стартов с участием россиян и белорусов
Россиянам рассказали, к чему может привести покупка живой ели с рук
Прожиточный минимум в 2026-м: что будет с пенсиями, льготами и МРОТ
Стало известно о действиях ВС РФ в тылу противника под Красноармейском
Сон о чужой беременности: знак судьбы?
На Украине захотели узнать нюансы переговоров России и США
Гороскоп на 5 декабря: кому пора в спортзал, а кого ждет разговор с родней?
Сонник: преследование и бегство — полная расшифровка видения
Названы направления РФ, популярные среди туристов стран Персидского залива
Житель Варшавы нашел в своем ботинке незваных, но милых гостей
Что делать с примерзшей дверью машины: 5 шагов, чтобы открыть и не сломать
На месте легендарных «Крестов» в Петербурге появится культурный объект
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Парламент Бельгии взорвался овациями одному решению премьера
Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Германия перебросила истребители к границам России
Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край
Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира
В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.