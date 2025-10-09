Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:49

Москвичам рассказали, нужно ли бояться летучих мышей

Директор Московского зоопарка Акулова: бояться летучих мышей не нужно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летучие мыши не представляют опасности для человека, заявила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По этой причине, по ее мнению, их не стоит бояться или пытаться уничтожать.

Эти зверьки совершенно не агрессивны. Они не нападают на людей. Летучие мыши не являются основными переносчиками бешенства — за 50 лет наблюдений в европейской части России не зафиксировано ни одного случая заражения человека, — отметила Акулова.

По словам директора, в Москве сейчас проходит сезон миграции летучих мышей, и многие из них ищут места для зимовки, поэтому временно могут попадать в жилые дома. Она напомнила, что все виды рукокрылых занесены в Красную книгу и находятся под охраной. При обнаружении животного в квартире специалист рекомендовала не трогать его голыми руками, а аккуратно, надев перчатки, поместить в коробку и обратиться в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Ранее терапевт Иван Еременко рекомендовал незамедлительно промыть рану с мылом и обработать антисептиком в случае укуса летучей мыши. Он подчеркнул необходимость срочного обращения в травмпункт для вакцинации, поскольку даже незначительное повреждение может привести к заражению бешенством.

москвичи
животные
летучие мыши
зоопарки
