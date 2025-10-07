Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши Терапевт Еременко: после укуса летучей мыши рану нужно промыть с мылом

В случае укуса летучей мыши рану следует незамедлительно промыть с мылом, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. Он также посоветовал обработать это место антисептиком и оперативно обратиться в травмпункт.

Если контакт произошел, важно незамедлительно промыть место укуса большим количеством воды с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации. Даже незначительная царапина может стать «воротами» для бешенства, — предупредил Еременко.

Он отметил, что вирус бешенства передается не только через укусы, но и попавшую на поврежденную кожу слюну. Болезнь поражает центральную нервную систему. Бешенство чревато летальным исходом, если вовремя не начать профилактику, заключил врач.

Ранее сообщалось, что сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием переносящих бешенство летучих мышей, которые проникают в квартиры через открытые окна. Сейчас у этих животных период подготовки к зимней спячке, которая продлится до марта.