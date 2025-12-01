День матери
Этот кустарник превращается в розовое облако, от него невозможно отвести взгляд: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Превосходная спирея японская — это тот самый кустарник, который в период цветения буквально превращается в пышное и нежное розовое облако из тысяч мелких цветов, собранных в крупные щитковидные соцветия. От него невозможно отвести взгляд!

Особенно эффектны сорта с розовой и малиновой окраской, такие как Little Princess или Macrophylla, которые создают в саду потрясающие объемные акценты. Этот кустарник невероятно декоративен не только во время цветения, которое длится с июня по сентябрь, но и благодаря своей изящной ажурной листве, меняющей окраску от золотистой весной до насыщенно-красной осенью.

Спирея японская абсолютно неприхотлива: она морозоустойчива, хорошо переносит обрезку, не предъявляет особых требований к почвам и прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Просто чудо-многолетник!

Ранее был назван морозостойкий цветок, который способен цвести весь ноябрь и выдерживает морозы до −7 °C.

