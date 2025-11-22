Международный муниципальный форум стран БРИКС
Этот морозостойкий цветок способен цвести весь ноябрь и выдерживает морозы до -7 °C

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда большинство растений давно ушли на покой, а сад погрузился в уныние, одна осенняя королева продолжает свое триумфальное шествие, радуя яркими красками до конца ноября.

Речь о корейской хризантеме — невероятно выносливом и морозостойком многолетнике, способном цвести весь ноябрь и выдерживать ночные морозы до -7 °C. Эти пушистые, похожие на ромашки цветы, собранные в пышные кусты, вспыхивают бордовыми, оранжевыми, желтыми и лиловыми огнями, создавая праздник в преддверии зимы.

Их не смущают ни холодные дожди, ни первый снег, который часто ложится на упрямые соцветия, создавая фантастические картины. Посадив корейскую хризантему на солнечном месте с хорошим дренажем, вы гарантированно получите куст, который из года в год будет завершать садовый сезон самым эффектным образом, доказывая, что настоящая красота не боится стужи.

Ранее было названо растение, которое за 3 недели может полностью оплести забор, создав фиолетовую живую изгородь.

