Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 23:23

Фиолетовая живая изгородь за сезон: полностью оплетет забор за 3 недели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гиацинтовые бобы, известные как долихос, — это идеальное решение для создания фиолетовой живой изгороди всего за один сезон. Главное преимущество этой лианы — феноменальная скорость роста: за 2–3 недели она способна полностью оплести забор или веранду, создавая плотную зеленую ширму с эффектными фиолетово-пурпурными оттенками.

Растение образует густую листву тройчатыми листьями с бордовыми черешками, а с июля до заморозков украшает изгородь длинными кистями малиново-фиолетовых цветов с нежным ароматом. После цветения появляются декоративные пурпурные стручки, которые сохраняются до поздней осени.

Дачники ценят долихос за его универсальность — он не только создает красивую ширму, но и обогащает почву азотом, улучшая ее структуру. Лиана совершенно неприхотлива: устойчива к жаре, не требует частых подкормок, а ее глубокие корни позволяют переживать кратковременную засуху. Для создания изгороди достаточно посеять семена в мае вдоль опоры на расстоянии 20–30 см — и уже к середине лета вы получите роскошную живую стену.

Ранее был назван многолетник, который не боится ни мороза, ни жары, переживет любые капризы русского климата.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду ковер малиновых шариков! Многолетник-находка с ярким душистым ароматом
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду ковер малиновых шариков! Многолетник-находка с ярким душистым ароматом
Крайне редкая орхидея с Мадагаскара расцвела в Ботаническом саду МГУ
Москва
Крайне редкая орхидея с Мадагаскара расцвела в Ботаническом саду МГУ
Не знаю хлопот с рассадой с этим цветком: посадил в грунт и забыл — цветет с июля до заморозков
Общество
Не знаю хлопот с рассадой с этим цветком: посадил в грунт и забыл — цветет с июля до заморозков
Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь
Общество
Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь
В Москве утвердили список растений для вырубки
Москва
В Москве утвердили список растений для вырубки
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на 1400 «квадратов» вспыхнул в жилом доме в Оренбурге
Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины
Российский аэропорт временно закрылся для самолетов
США и G7 обсудили пути укрепления обороны Украины
Инвестиции в недвижимость России резко сократились
Звезда кулинарного шоу разбилась на вертолете
Украинский БПЛА целенаправленно ударил по пожарной машине
Япония раскрыла свой подход к санкциям против России
Путин и Токаев завершили встречу крепким рукопожатием
Зеленскому указали на главный просчет в деле Миндича
Песков заявил об опасности ядерной риторики
Кимаковский рассказал, как проходит зачистка Красноармейска
«Рискованный шаг»: в ГД оценили, что получит Армения при отказе от зерна РФ
Путин одним иностранным словом описал казахских артистов
«Мы должны улучшить»: Песков выступил за укрепление отношений США и РФ
Японский политик раскрыл детали своей миссии в Крыму
В Кремле рассказали, что Россия ожидает от Трампа по украинскому конфликту
Путин и Токаев пообщались с артистами в Большом театре
Произраильская активистка узнала постыдную правду о прошлом отца в СС
«Поменяли менее 30%»: Захарова о срыве переговоров по обмену пленными
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.