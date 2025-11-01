Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 23:23

Не боится ни мороза, ни жары: этот многолетник переживет любые капризы русского климата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете по-настоящему выносливый и красивый цветок, способный пережить любые капризы русского климата, ваш идеальный выбор — лилейник! Этот многолетник не боится ни мороза, ни жары — переживет все!

Лилейник обладает феноменальной жизнестойкостью: его мощные корневища не вымерзают даже в самые суровые зимы без укрытия, а летом растение прекрасно переносит засуху и жару до +40 °C. Лилейник образует пышные кусты с изящными линейными листьями, над которыми возвышаются многочисленные цветоносы с крупными воронковидными цветами всех оттенков — от нежно-кремовых до насыщенно-бордовых.

Современные гибриды цветут с июня по август, а некоторые сорта — повторно осенью. Растение десятилетиями растет на одном месте, не требуя деления, довольствуясь минимальным уходом. Лилейник не болеет, не поражается вредителями и прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Это беспроигрышный вариант для любого сада.

Ранее был назван цветок — мечта дачника: он растет сам, просто киньте семена на землю.

Читайте также
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Общество
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
Общество
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь: этот многолетник растет на одном месте более 50 лет
Общество
Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь: этот многолетник растет на одном месте более 50 лет
Морозы в ноябре — не помеха для посадки: этот цветок можно сеять даже при −5 °C
Общество
Морозы в ноябре — не помеха для посадки: этот цветок можно сеять даже при −5 °C
Бросил, притоптал и забыл: 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре
Общество
Бросил, притоптал и забыл: 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков рассказал об актуальной ситуации с Белгородским водохранилищем
Станкович, прощай? «Краснодар» — «Спартак», кто фаворит встречи
«Соперник был лучше»: в «Локомотиве-Кубани» объяснили поражение от ЦСКА
Захарова от лица России выразила поддержку Венесуэле в борьбе с США
Посольство РФ на Кубе отреагировало на забастовку туристов
В Зеленограде произошел серьезный пожар с жертвами
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
В Европе посчитали сложными переброски военной техники на Украину
В российском регионе белая медведица с детенышем бродят среди домов
Эксперт выразил надежду на появление новых носителей «Посейдона»
В Сумах и окрестностях пропало электричество
Израиль обвинили в помехах для доставки помощи в Газу
«Смертный приговор Украине»: в США раскрыли план Запада
Роналду-младший забил свой первый гол в сборной Португалии
Белоусову представили патрульный корабль «Иван Папанин»
В России начали сертификацию нового самолета
Тысячи человек почтили память погибших при обрушении вокзала в Сербии
История об оккультисте в Красном Сулине приняла неожиданный поворот
«Оружие Франкенштейна»: в США испугались превосходства «Посейдона»
В США пообещали не вмешиваться в один из конфликтов на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.