Не боится ни мороза, ни жары: этот многолетник переживет любые капризы русского климата

Не боится ни мороза, ни жары: этот многолетник переживет любые капризы русского климата

Если вы ищете по-настоящему выносливый и красивый цветок, способный пережить любые капризы русского климата, ваш идеальный выбор — лилейник! Этот многолетник не боится ни мороза, ни жары — переживет все!

Лилейник обладает феноменальной жизнестойкостью: его мощные корневища не вымерзают даже в самые суровые зимы без укрытия, а летом растение прекрасно переносит засуху и жару до +40 °C. Лилейник образует пышные кусты с изящными линейными листьями, над которыми возвышаются многочисленные цветоносы с крупными воронковидными цветами всех оттенков — от нежно-кремовых до насыщенно-бордовых.

Современные гибриды цветут с июня по август, а некоторые сорта — повторно осенью. Растение десятилетиями растет на одном месте, не требуя деления, довольствуясь минимальным уходом. Лилейник не болеет, не поражается вредителями и прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Это беспроигрышный вариант для любого сада.

Ранее был назван цветок — мечта дачника: он растет сам, просто киньте семена на землю.