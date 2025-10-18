Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:46

Мечта дачника сбылась: кинул семена и уехал с огорода — этот цветок прорастет сам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечта дачника сбылась! Над этим цветком не нужно трепетать. Кинул семена на клумбу и уехал с огорода до весны — прорастет сам без вашего участия.

Василек однолетний — идеальное решение для тех, кто хочет яркой клумбы без усилий. В конце октября или ноябре, когда почва уже подмерзла, просто рассыпьте семена по поверхности земли на заранее подготовленной клумбе, слегка притопчите их ногой или присыпьте тонким слоем песка, после чего можете спокойно уезжать до весны. Этому цветку не нужна заделка в грунт, стратификация или какой-либо дополнительный уход.

Весной, как только сойдет снег, семена сами прорастут в оптимальные сроки, и уже в июне вашу клумбу украсят нежные синие, розовые и белые корзинки соцветий. Васильки не боятся весенних заморозков, устойчивы к засухе и болезням, цветут все лето без вашего участия и прекрасно размножаются самосевом. Это самый простой способ создать очаровательный деревенский луг в вашем саду, потратив на посадку всего пять минут.

Ранее был назван многолетник, который цветет без солнца и тепла: распустится даже в самое дождливое лето.

Читайте также
Хватит есть грустные бутерброды: готовим горячую вкусняшку из тех же продуктов — простой рецепт в духовке
Общество
Хватит есть грустные бутерброды: готовим горячую вкусняшку из тех же продуктов — простой рецепт в духовке
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Общество
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
Общество
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
Бросила семена в октябре — весной весь сад в нежных жемчужинах. Многолетник-невеста смотрится красиво на любой клумбе
Общество
Бросила семена в октябре — весной весь сад в нежных жемчужинах. Многолетник-невеста смотрится красиво на любой клумбе
Пышные розовые шарики, которые не боятся ни засухи, ни морозов. Посадите в октябре — весной море цветов!
Общество
Пышные розовые шарики, которые не боятся ни засухи, ни морозов. Посадите в октябре — весной море цветов!
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнитель хита «Ягода-Малинка» резко сменил имидж
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.