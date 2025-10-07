Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:01

Этот многолетник цветет без солнца и тепла: распустится даже в самое дождливое лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник цветет без солнца и тепла, распустится даже в самое дождливое лето. Астильба — идеальный выбор для тенистых и прохладных уголков сада, где другие цветы отказываются цвести.

Ее ажурные метельчатые соцветия белого, розового, красного и сиреневого оттенков вспыхивают яркими огоньками в тени деревьев с июня по август. Астильба не просто терпит тень, а предпочитает ее, поскольку на солнце ее нежные соцветия выгорают и быстрее отцветают. Растение любит влажную почву и прекрасно чувствует себя в условиях прохладного лета.

Уход ограничивается регулярным поливом и мульчированием почвы. С каждым годом куст астильбы становится пышнее, образуя все больше цветоносов. Посадите астильбу — и вы получите стабильно цветущее растение, которое превратит самые проблемные уголки вашего сада в живописные цветущие островки даже в самое пасмурное лето!

Ранее был назван цветок, который сочетает красоту и практическую пользу. Он устойчив к заморозкам, редко болеет, отпугивает кротов и грызунов.

Читайте также
Эта красавица может расти 100 лет! Удивительный многолетник цветет с сентября до декабря
Общество
Эта красавица может расти 100 лет! Удивительный многолетник цветет с сентября до декабря
Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество
Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Общество
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Мечта садовода: растение, которое цветет, когда все вокруг уже вянет и желтеет
Общество
Мечта садовода: растение, которое цветет, когда все вокруг уже вянет и желтеет
Не цветок, а король сада: создаст фейерверк из сотен ароматных бутонов
Общество
Не цветок, а король сада: создаст фейерверк из сотен ароматных бутонов
цветы
многолетники
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.