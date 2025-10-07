Этот многолетник цветет без солнца и тепла: распустится даже в самое дождливое лето

Этот многолетник цветет без солнца и тепла: распустится даже в самое дождливое лето

Этот многолетник цветет без солнца и тепла, распустится даже в самое дождливое лето. Астильба — идеальный выбор для тенистых и прохладных уголков сада, где другие цветы отказываются цвести.

Ее ажурные метельчатые соцветия белого, розового, красного и сиреневого оттенков вспыхивают яркими огоньками в тени деревьев с июня по август. Астильба не просто терпит тень, а предпочитает ее, поскольку на солнце ее нежные соцветия выгорают и быстрее отцветают. Растение любит влажную почву и прекрасно чувствует себя в условиях прохладного лета.

Уход ограничивается регулярным поливом и мульчированием почвы. С каждым годом куст астильбы становится пышнее, образуя все больше цветоносов. Посадите астильбу — и вы получите стабильно цветущее растение, которое превратит самые проблемные уголки вашего сада в живописные цветущие островки даже в самое пасмурное лето!

Ранее был назван цветок, который сочетает красоту и практическую пользу. Он устойчив к заморозкам, редко болеет, отпугивает кротов и грызунов.