Эффектный цветок, который сочетает красоту и пользу: отпугивает кротов

Рябчик императорский — один из самых эффектных весенних цветков, который сочетает королевскую красоту и практическую пользу. Он устойчив к заморозкам, редко болеет, отпугивает кротов и грызунов.

Его главные преимущества: огромные колокольчатые соцветия на мощных стеблях высотой до 1,5 метров в огненно-оранжевых, желтых или красных тонах, а также абсолютная неприхотливость — после посадки он годами растет без пересадки.

Для посадки в сентябре — октябре выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой, выкопайте лунки глубиной 20–25 см на расстоянии 30–40 см друг от друга. На дно насыпьте песок для дренажа, разместите луковицы донцем вниз (важно не перепутать верх-низ!), присыпьте землей с добавлением компоста и золы. Полейте посадки и замульчируйте торфом. Весной рябчик взойдет одним из первых, а в мае распустится роскошными «перевернутыми лилиями» с короной из листьев на макушке.

Этот цветок не требует выкапывания летом — луковицы зимуют в грунте, а с каждым годом цветение становится только пышнее.

