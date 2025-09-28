Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 06:46

Эффектный цветок, который сочетает красоту и пользу: отпугивает кротов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рябчик императорский — один из самых эффектных весенних цветков, который сочетает королевскую красоту и практическую пользу. Он устойчив к заморозкам, редко болеет, отпугивает кротов и грызунов.

Его главные преимущества: огромные колокольчатые соцветия на мощных стеблях высотой до 1,5 метров в огненно-оранжевых, желтых или красных тонах, а также абсолютная неприхотливость — после посадки он годами растет без пересадки.

Для посадки в сентябре — октябре выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой, выкопайте лунки глубиной 20–25 см на расстоянии 30–40 см друг от друга. На дно насыпьте песок для дренажа, разместите луковицы донцем вниз (важно не перепутать верх-низ!), присыпьте землей с добавлением компоста и золы. Полейте посадки и замульчируйте торфом. Весной рябчик взойдет одним из первых, а в мае распустится роскошными «перевернутыми лилиями» с короной из листьев на макушке.

Этот цветок не требует выкапывания летом — луковицы зимуют в грунте, а с каждым годом цветение становится только пышнее.

Ранее был назван многолетник, который цветет везде — на солнце, в тени, на ветру и в болоте.

