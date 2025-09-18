«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:28

Многолетник, который цветет везде — на солнце, в тени, на ветру и в болоте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Очиток едкий — абсолютно неубиваемый многолетник, которому безразличны условия роста. Он цветет везде — на палящем солнце и в глухой тени, на ветреных склонах и в болоте.

Очиток выдерживает засуху и подтопление, морозы до -40 °C и бедные каменистые грунты. Его секрет — способность запасать влагу в мясистых листьях, быстрая адаптация к любым световым условиям и агрессивное размножение побегами.

Посадите его в любое время года, даже просто бросив веточку на землю. Через месяц она укоренится и образует золотистый ковер из звездчатых цветов, который с июня по август привлекает пчел. Очиток не требует полива, подкормок и прополки, вытесняя сорняки. Идеален для крыш, откосов, кладбищ и «забытых» уголков сада.

Ранее стало известно, как вырастить живую изгородь без рассады: кинул семена осенью — летом стена из цветов.

Читайте также
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Общество
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Общество
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Общество
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Этот многолетник будет жить 30 лет: королевское украшение сада с волнистыми цветами
Общество
Этот многолетник будет жить 30 лет: королевское украшение сада с волнистыми цветами
Секрет пышного цветения пионов: как правильно делить и пересаживать кусты во второй половине сентября
Общество
Секрет пышного цветения пионов: как правильно делить и пересаживать кусты во второй половине сентября
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.