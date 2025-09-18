Многолетник, который цветет везде — на солнце, в тени, на ветру и в болоте

Очиток едкий — абсолютно неубиваемый многолетник, которому безразличны условия роста. Он цветет везде — на палящем солнце и в глухой тени, на ветреных склонах и в болоте.

Очиток выдерживает засуху и подтопление, морозы до -40 °C и бедные каменистые грунты. Его секрет — способность запасать влагу в мясистых листьях, быстрая адаптация к любым световым условиям и агрессивное размножение побегами.

Посадите его в любое время года, даже просто бросив веточку на землю. Через месяц она укоренится и образует золотистый ковер из звездчатых цветов, который с июня по август привлекает пчел. Очиток не требует полива, подкормок и прополки, вытесняя сорняки. Идеален для крыш, откосов, кладбищ и «забытых» уголков сада.

