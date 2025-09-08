Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 21:01

Кинул семена осенью — летом стена из цветов: живая изгородь без рассады

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний посев растений у забора — самый эффективный способ создать густую живую изгородь без рассады. Кинул семена осенью — летом стена из цветов.

Идеальные кандидаты: неприхотливые однолетники и многолетники с высокой всхожестью под зиму. Подсолнечник декоративный вырастет до 2 м, создав плотную стену с яркими «солнышками». Душистый горошек обовьет забор ароматными гирляндами всех оттенков. Мальва (шток-роза) порадует двухметровыми свечами цветов, а настурция укроет землю пестрым ковром и отпугнет вредителей.

Технология проста: в октябре, после первых заморозков, перекопайте полосу земли вдоль забора шириной 40–50 см, удалите сорняки. Смешайте семена с песком для равномерности и рассыпьте по поверхности. Присыпьте тонким слоем (1–2 см) компоста или рыхлой земли, слегка уплотните. Такая изгородь не требует полива (использует талые воды), закалена морозами и зацветет на 2–3 недели раньше весенних посевов.

Ранее был назван цветок, который может заменить удобрения: сажайте осенью и забудьте о бедной почве.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
