28 ноября 2025 в 05:46

Меняет наряд 3 раза в год, не теряет окрас даже в лютые морозы: не кустарник, а сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фотиния — это декоративный кустарник, который становится настоящим спасением от унылого зимнего пейзажа. Когда большинство растений в саду оголяются, фотиния продолжает радовать глаз своей яркой и сочной листвой.

Ее главное преимущество — это молодые побеги, которые осенью и зимой окрашиваются в насыщенные оттенки алого, багряного и малинового. Это вечнозеленое или полувечнозеленое растение, в зависимости от вида, которое абсолютно неприхотливо: оно морозоустойчиво, хорошо переносит обрезку и прекрасно себя чувствует на большинстве типов садовых почв. Не кустарник, а сказка!

Фотиния меняет наряд 3 раза в год: весной она покрывается изящными белыми соцветиями, летом ее листва становится глянцево-зеленой, обеспечивая декоративность в течение всего года, зимой молодые побеги окрашиваются в красный. Посадив этот кустарник, вы получите не просто растение, а яркий акцент, который сделает ваш сад живым и красочным даже в самые холодные месяцы. Он не теряет окрас даже в лютые морозы!

Ранее был назван многолетник, который цветет 120 дней, зимует без укрытия.

