18 ноября 2025 в 22:48

Цветет 120 дней, зимует без укрытия: многолетник для украшения дачи с июня до октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Среди садовых многолетников абсолютным рекордсменом по продолжительности цветения является котовник Фассена, способный украшать дачу с начала июня до самых октябрьских заморозков — более 120 дней без перерыва.

Этот удивительный многолетник образует пышные кусты высотой 30–40 см, сплошь усыпанные лавандово-синими соцветиями, которые не теряют декоративности даже в самую жаркую погоду. Если регулярно удалять отцветающие побеги, растение будет постоянно формировать новые цветоносы. Котовник создает эффект лавандового облака и прекрасно сочетается с розами, лилейниками и злаками.

Дачники ценят котовник за феноменальную неприхотливость — он засухоустойчив, не требует частых подкормок, растет на любой почве и прекрасно зимует без укрытия. При этом его ароматная листва отпугивает комаров и других насекомых, а нежные соцветия привлекают в сад пчел и бабочек.

Ранее был назван быстрорастущий многолетник — создает подушку из розовых цветов в саду.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
