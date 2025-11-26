Украсит сад даже в глубокой тени и в самое дождливое лето: многолетник — сказка

Мечтаете о цветущем саде даже в тенистом уголке, где солнце — редкий гость? Тогда вам нужен незаменимый многолетник — хоста. Это растение — настоящая находка для малоосвещенных участков и дождливых регионов.

Его главное украшение — не цветы, а великолепные листья, собранные в пышные куполовидные кусты. Разнообразие расцветок и форм поражает: от нежно-салатовых до темно-зеленых с белой или желтой каймой, сердцевидные и узкие, гладкие и жатые. Хоста будет украшать ваш сад с конца весны и до самых заморозков, сохраняя безупречную декоративность даже в глубокой тени и в самое дождливое лето.

Она не требует сложного ухода, быстро разрастается и прекрасно сочетается с другими теневыносливыми растениями. Посадите хосту — и ваш сад будет выглядеть ухоженно и ярко независимо от капризов погоды и недостатка солнечного света. Многолетник — сказка!

