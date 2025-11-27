Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 ноября 2025 года

Дата 27 ноября наполнена событиями, культурными традициями и профессиональными праздниками. Многие интересуются, какие праздники отмечают 27 ноября, какой сегодня день, что происходит в мире и стране именно в этот день. Ниже собрана подробная картина основных, необычных и религиозных событий, а также исторические факты и биографии известных людей, связанных с этой датой.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
Если вы хотите узнать, что отмечают сегодня в России, или ищете информацию о международных событиях, то 27 ноября предлагает несколько значимых дат.
День оценщика
Профессиональный праздник специалистов, которые определяют стоимость имущества, недвижимости, оборудования, земли и других объектов. Их труд необходим для бизнеса, судов, банков и частных граждан. В этот день поздравляют экспертов, напоминают об их важной роли в экономике.
День благодарения
Один из самых теплых и семейных праздников, который известен во многих странах. Люди собираются с близкими за общим столом, благодарят друг друга, вспоминают события уходящего года и делятся добрыми пожеланиями. Для многих эта дата — символ домашнего уюта и единства.
Эти даты формируют общее понимание, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня, 27 ноября, в мире, ведь часть событий имеет международный характер.
Необычные праздники и памятные события
Раздел, посвященный необычным датам, важен для тех, кто ищет яркие и редкие поводы отметить день или узнать что-то новое. Если вам интересны необычные праздники в мире, то 27 ноября приятно удивит.
День семейной истории здоровья
Дата, призывающая семьи изучать свои корни, знать о наследственных особенностях, заболеваниях и факторах риска. Это важный вклад в осознанное отношение к здоровью и укрепление семейной памяти.
День слушания музыки вечернего города
Романтичный праздник, в который люди выбирают время для прогулки, прислушиваются к звукам улиц, шагам прохожих, шуму транспорта. Это способ увидеть город в ином свете и почувствовать его атмосферу.
День баварского кремового пирога
Сладкий повод побаловать себя или близких кремовым десертом. Кондитеры готовят необычные вариации пирога, а любители сладкого наслаждаются нежным вкусом.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Многих интересует, какой церковный праздник сегодня и что отмечают христиане в православной традиции.
Апостола Филиппа
Этот день посвящен одному из 12 апостолов, который прославился своей верой, проповедью и служением.
Преподобного Филиппа Ирапского
Православный святой, почитаемый за благочестие, скромность и приверженность духовному труду.
Святителя Григория Паламы
Архиепископ Фессалоникийский, известный своими учениями о духовном свете, богословскими трудами и стойкостью веры.
Эти даты составляют духовную основу дня, важную для тех, кто ищет религиозный праздник или интересуется церковным календарем.
Памятные даты и события: что произошло 27 ноября в разные годы?
Чтобы понять, почему эта дата важна, нужно обратиться к ее историческому наследию. Этот раздел особенно полезен тем, кто ищет исторические события сегодня.
1095 — папа Урбан II объявил Первый крестовый поход.
1812 — сражение на Березине во время Отечественной войны.
1895 — Альфред Нобель подписал завещание, положившее начало Нобелевской премии.
1922 — в оборот вошли новые червонцы.
1980 — старт космического корабля «Союз Т-3».
Кто родился и кто умер 27 ноября?
27 ноября подарил миру многих выдающихся людей, чьи работы изменили искусство, спорт и культуру.
Родились
Галина Польских (1939) — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
Брюс Ли (1940) — актер и мастер боевых искусств, оказавший огромное влияние на мировое кино.
Владимир Машков (1963) — актер и режиссер, народный артист России.
Умерли
Августа Ада Кинг (1852) — математик, первая женщина, описавшая алгоритм для вычислительной машины.
Александр Дюма (сын) (1895) — драматург, создатель известных театральных произведений.
Ярослав Смеляков (1972) — поэт, критик и переводчик.
Если вы ищете вдохновение, новые знания или просто хотите отметить особенный момент, 27 ноября предлагает широкий выбор значимых поводов.