27 ноября 2025 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 ноября 2025 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Дата 27 ноября наполнена событиями, культурными традициями и профессиональными праздниками. Многие интересуются, какие праздники отмечают 27 ноября, какой сегодня день, что происходит в мире и стране именно в этот день. Ниже собрана подробная картина основных, необычных и религиозных событий, а также исторические факты и биографии известных людей, связанных с этой датой.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы хотите узнать, что отмечают сегодня в России, или ищете информацию о международных событиях, то 27 ноября предлагает несколько значимых дат.

День оценщика

Профессиональный праздник специалистов, которые определяют стоимость имущества, недвижимости, оборудования, земли и других объектов. Их труд необходим для бизнеса, судов, банков и частных граждан. В этот день поздравляют экспертов, напоминают об их важной роли в экономике.

День благодарения

Один из самых теплых и семейных праздников, который известен во многих странах. Люди собираются с близкими за общим столом, благодарят друг друга, вспоминают события уходящего года и делятся добрыми пожеланиями. Для многих эта дата — символ домашнего уюта и единства.

Эти даты формируют общее понимание, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня, 27 ноября, в мире, ведь часть событий имеет международный характер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Раздел, посвященный необычным датам, важен для тех, кто ищет яркие и редкие поводы отметить день или узнать что-то новое. Если вам интересны необычные праздники в мире, то 27 ноября приятно удивит.

День семейной истории здоровья

Дата, призывающая семьи изучать свои корни, знать о наследственных особенностях, заболеваниях и факторах риска. Это важный вклад в осознанное отношение к здоровью и укрепление семейной памяти.

День слушания музыки вечернего города

Романтичный праздник, в который люди выбирают время для прогулки, прислушиваются к звукам улиц, шагам прохожих, шуму транспорта. Это способ увидеть город в ином свете и почувствовать его атмосферу.

День баварского кремового пирога

Сладкий повод побаловать себя или близких кремовым десертом. Кондитеры готовят необычные вариации пирога, а любители сладкого наслаждаются нежным вкусом.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Многих интересует, какой церковный праздник сегодня и что отмечают христиане в православной традиции.

Апостола Филиппа

Этот день посвящен одному из 12 апостолов, который прославился своей верой, проповедью и служением.

Апостол Филипп в Исаакиевском соборе Апостол Филипп в Исаакиевском соборе Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Преподобного Филиппа Ирапского

Православный святой, почитаемый за благочестие, скромность и приверженность духовному труду.

Святителя Григория Паламы

Архиепископ Фессалоникийский, известный своими учениями о духовном свете, богословскими трудами и стойкостью веры.

Эти даты составляют духовную основу дня, важную для тех, кто ищет религиозный праздник или интересуется церковным календарем.

Памятные даты и события: что произошло 27 ноября в разные годы?

Чтобы понять, почему эта дата важна, нужно обратиться к ее историческому наследию. Этот раздел особенно полезен тем, кто ищет исторические события сегодня.

  • 1095 — папа Урбан II объявил Первый крестовый поход.

  • 1812 — сражение на Березине во время Отечественной войны.

  • 1895 — Альфред Нобель подписал завещание, положившее начало Нобелевской премии.

  • 1922 — в оборот вошли новые червонцы.

  • 1980 — старт космического корабля «Союз Т-3».

Кто родился и кто умер 27 ноября?

27 ноября подарил миру многих выдающихся людей, чьи работы изменили искусство, спорт и культуру.

Родились

  • Галина Польских (1939) — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

  • Брюс Ли (1940) — актер и мастер боевых искусств, оказавший огромное влияние на мировое кино.

  • Владимир Машков (1963) — актер и режиссер, народный артист России.

Владимир Машков Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Умерли

  • Августа Ада Кинг (1852) — математик, первая женщина, описавшая алгоритм для вычислительной машины.

  • Александр Дюма (сын) (1895) — драматург, создатель известных театральных произведений.

  • Ярослав Смеляков (1972) — поэт, критик и переводчик.

Если вы ищете вдохновение, новые знания или просто хотите отметить особенный момент, 27 ноября предлагает широкий выбор значимых поводов.

