26 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — в мае получите ковер из алых шариков! Акцентный многолетник для яркого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете многолетник, который сможет стать ярким акцентом и при этом не потребует кропотливого ухода, обратите внимание на гравилат «Огненный шар». Это растение полностью оправдывает свое название: его крупные махровые цветы насыщенного красно-оранжевого оттенка и впрямь напоминают маленькие пылающие шары, способные поджечь собой весь цветник. Он не просто растет в саду — он царит в нем, создавая невероятно жизнерадостную, солнечную атмосферу.

Гравилат хорош своей универсальностью и стабильной декоративностью. Его ажурная, светло-зеленая листва в виде аккуратных розеток выглядит привлекательно с самой весны, а цветение, начинающееся в конце мая, продолжается волнами до самой осени. Этот сорт отличается завидной выносливостью, зимостойкостью и практически не поражается болезнями.

Используйте «Огненный шар» для создания ярких пятен на клумбах, высадки вдоль садовых дорожек или украшения альпийских горок. Он великолепно смотрится в композициях с декоративными злаками, сине-фиолетовыми цветами (например, с шалфеем или котовником) и белыми ромашками, создавая выразительный цветовой контраст. Посадите его на хорошо освещенном месте с дренированной почвой, и этот гравилат будет из года в год радовать вас своим огненным, неугасающим шоу.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
