19 декабря 2025 в 23:23

Невероятная красота за один сезон: этот цветок расцветет уже в первый год посадки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы хотите уже в первый сезон получить поразительное по красоте цветение, посейте весной в грунт космею дваждыперистую. Этот однолетник расцветет уже в первый год после посадки.

С начала лета до самых заморозков космея будет покрыта облаком нежных, похожих на ромашки цветков диаметром до 10 см с ажурными лепестками белого, розового, малинового или пурпурного оттенков. Невероятная красота за один сезон!

Космея абсолютно неприхотлива: она засухоустойчива, любит солнце, растет на любых, даже бедных почвах и совершенно не требует ухода, кроме полива в сильную засуху. Высота растения варьируется от карликовых сортов (50 см) до высоких (1,5 м), что позволяет создавать воздушные ширмы и задние планы цветников.

Ранее был назван цветок с шаровидными соцветиями, которые не боятся жары и прекрасно переносят дожди.

