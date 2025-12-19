Невероятная красота за один сезон: этот цветок расцветет уже в первый год посадки

Невероятная красота за один сезон: этот цветок расцветет уже в первый год посадки

Если вы хотите уже в первый сезон получить поразительное по красоте цветение, посейте весной в грунт космею дваждыперистую. Этот однолетник расцветет уже в первый год после посадки.

С начала лета до самых заморозков космея будет покрыта облаком нежных, похожих на ромашки цветков диаметром до 10 см с ажурными лепестками белого, розового, малинового или пурпурного оттенков. Невероятная красота за один сезон!

Космея абсолютно неприхотлива: она засухоустойчива, любит солнце, растет на любых, даже бедных почвах и совершенно не требует ухода, кроме полива в сильную засуху. Высота растения варьируется от карликовых сортов (50 см) до высоких (1,5 м), что позволяет создавать воздушные ширмы и задние планы цветников.

Ранее был назван цветок с шаровидными соцветиями, которые не боятся жары и прекрасно переносят дожди.