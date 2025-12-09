ТИЭФ'25
Шаровидные кустики, полностью усыпанные цветками: не боятся жары и прекрасно переносят дожди

Если вы мечтаете о растении, которое будет безостановочно цвести все лето, обратите внимание на вербену гибридную — этот невероятно пышный и красивый цветок создает настоящий фейерверк красок с начала июня до конца августа.

Вербена образует плотные шаровидные кустики высотой 20–30 см, полностью усыпанные мелкими цветками, собранными в крупные зонтичные соцветия диаметром до 10 см. Современные сорта поражают разнообразием окрасок: от нежных белых и розовых до насыщенных пурпурных, фиолетовых и даже двухцветных вариаций с контрастным глазком.

Главное преимущество вербены — ее способность непрерывно цвести без перерыва: пока одни соцветия отцветают, им на смену сразу распускаются новые. Растение исключительно неприхотливо: оно устойчиво к засухе, не боится летней жары, хорошо растет на любых почвах и прекрасно переносит дожди.

Ранее был назван многолетник для тех, чьи участки продуваются ветрами и страдают от летних ливней.

