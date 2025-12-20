Новый год-2026
Ему не нужны частые поливы и сложные подкормки: цветет все лето, невзирая на капризы природы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете абсолютно неприхотливый цветок, который будет неустанно цвести все лето, невзирая на капризы природы, — посадите портулак крупноцветковый.

Этот почвопокровный однолетник создает яркие коврики, усыпанные роскошными махровыми или простыми цветками, похожими на маленькие розочки. Его главный секрет — феноменальная жизнестойкость. Портулак не боится палящего солнца и засухи, накапливая влагу в своих сочных листьях, а его цветки остаются открытыми даже в самую сильную жару. При этом растение стойко переносит и проливные дожди, быстро восстанавливая декоративность.

Ему не нужны частые поливы, плодородная почва или сложные подкормки — достаточно посадить его на самом солнечном месте, и он будет радовать вас непрерывным цветением с июня до первых заморозков. Это идеальное решение для ярких пятен на клумбах, альпийских горках и даже для заполнения щелей между плитками садовых дорожек.

Ранее был назван декоративный кустарник, который украсит сад зимой яркими фиолетовыми ягодами: морозостоек, растет на любой почве.

